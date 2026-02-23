Connect with us

HANNO DETTO

Pellegatti spiega: «Ho parlato con Cesari ed ha ammesso questo! Il Milan si è fatto sentire dagli arbitri, ma…»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

2 ore ago

on

By

pellegatti

Pellegatti, giornalista di nota fede rossonera, si è espresso sui propri account social in merito agli episodi di Milan Parma. Le sue parole

Nel suo profilo Instagram, il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato la sconfitta del Milan contro il Parma, sollevando dubbi sulla validità del gol che ha deciso la partita. Pellegatti ha riportato la sua discussione con Graziano Cesari, moviolista di Mediaset, riguardo l’episodio controverso.

IL GOL CONTRO IL PARMA – «Il Milan si è fatto sentire con gli arbitri settimana scorsa. Ma si è fatto sentire con chi?! Non lo so. So solo che il Milan perde la partita con il Parma per un gol, per il quale ho chiesto conto a Graziano Cesari, moviolista di Mediaset. Lui mi ha scritto così: ‘Non c’era un fallo’. E io: ‘Ah’. Lui ha continuato: ‘Ce n’erano due: il blocco su Maignan e il fallo di Troilo’. Piccinini non se l’è sentita di andare contro il Var. Il Milan perde la partita per un gol che era da annullare».

Pellegatti ha quindi messo in evidenza le sue perplessità sull’episodio, suggerendo che il gol che ha deciso la sfida sarebbe stato da annullare per due falli precedenti, uno su Maignan e uno su Troilo. La decisione finale dell’arbitro Piccinini, secondo il giornalista, è stata influenzata dalla mancanza di coraggio nel contraddire il Var.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Loftus-Cheek Loftus-Cheek
Ultimissime Milan59 minuti ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: operazione riuscita a Loftus-Cheek, la data del rientro e il suo messaggio ai tifosi

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO2 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×