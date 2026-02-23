Pellegatti spiega: «Ho parlato con Cesari ed ha ammesso questo! Il Milan si è fatto sentire dagli arbitri, ma…»

Pellegatti, giornalista di nota fede rossonera, si è espresso sui propri account social in merito agli episodi di Milan Parma. Le sue parole

Nel suo profilo Instagram, il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato la sconfitta del Milan contro il Parma, sollevando dubbi sulla validità del gol che ha deciso la partita. Pellegatti ha riportato la sua discussione con Graziano Cesari, moviolista di Mediaset, riguardo l’episodio controverso.

IL GOL CONTRO IL PARMA – «Il Milan si è fatto sentire con gli arbitri settimana scorsa. Ma si è fatto sentire con chi?! Non lo so. So solo che il Milan perde la partita con il Parma per un gol, per il quale ho chiesto conto a Graziano Cesari, moviolista di Mediaset. Lui mi ha scritto così: ‘Non c’era un fallo’. E io: ‘Ah’. Lui ha continuato: ‘Ce n’erano due: il blocco su Maignan e il fallo di Troilo’. Piccinini non se l’è sentita di andare contro il Var. Il Milan perde la partita per un gol che era da annullare».

Pellegatti ha quindi messo in evidenza le sue perplessità sull’episodio, suggerendo che il gol che ha deciso la sfida sarebbe stato da annullare per due falli precedenti, uno su Maignan e uno su Troilo. La decisione finale dell’arbitro Piccinini, secondo il giornalista, è stata influenzata dalla mancanza di coraggio nel contraddire il Var.

