Milan Parma, Cesari sicuro: «Gol di Troilo era da annullare»

Published

41 minuti ago

on

By

Cesari

Milan Parma, Cesari sicuro: «Gol di Troilo era da annullare». Segui tutte le ultimissime sul club rossonero

Il post-partita di Milan-Parma, match terminato con un sorprendente 0-1 a favore dei ducali, continua a far discutere appassionati e addetti ai lavori. Durante l’ultima puntata di Pressing, il noto ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato con estrema precisione gli episodi più controversi avvenuti sul terreno di gioco, mettendo nel mirino la gestione della tecnologia in campo.

Le polemiche sugli scontri in area rossonera

Secondo la ricostruzione di Cesari, il verdetto della moviola è netto: ci sono stati errori decisivi che hanno penalizzato il Diavolo. Sotto la lente d’ingrandimento sono finiti due contatti specifici che avrebbero potuto cambiare l’inerzia della gara. Il primo riguarda Mike Maignan, l’estremo difensore francese nonché pilastro della nazionale transalpina, rimasto coinvolto in una dinamica di gioco giudicata irregolare dall’esperto arbitrale.

PAROLE – «Piccinini è posizionato appena fuori dall’area di rigore e con il braccio indica subito il fallo, su Maignan perché la palla la posiziona lì. Il primo contatto è Valenti su Maignan, il blocco è irregolare? Il blocco è territoriale, se si muove verso il portiere è sempre irregolare. Non è vero che è lì, guarda il portiere e muove il tronco verso il portiere. E Piccinini vede questo e fischia. C’è un chiaro ed evidente errore? No. L’app non c’è. Lui annulla, ma poi va li e cambia idea. Perché Troilo invece rimane in alto in sospensione? Perché Troilo appoggia le mani sulle spalle di Bartesaghi. Certo che è fallo. Su Loftus-Cheek-Corvi invece sinceramente questo non è mai calcio di rigore, entrambi vanno sulla palla».

