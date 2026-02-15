Pellegatti spiega: «4-3-3? Messo per vincere la partita, ma fa pensare che Allegri non è ancora convito da questo aspetto»

Pellegatti ha commentato il match vinto contro il Pisa dal Milan sul suo canale YouTube. Questo il suo focus sul “nuovo” modulo rossonero

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti è tornato ad analizzare la sfida di Pisa, concentrandosi in particolare sulle scelte tattiche di Massimiliano Allegri. Il giornalista ha evidenziato come la svolta del match sia arrivata con il cambio di sistema, interpretando il passaggio al 4-3-3 come un segnale significativo delle idee dell’allenatore rossonero.

IL CAMBIO TATTICO – «Dopo un brutto primo tempo e inizio di secondo tempo, improvvisamente Allegri ha messo il 4-3-3 per riuscire a vincere la partita e la manovra improvvisamente, anche grazie a Pulisic, è sgorgata veloce, rapida, tecnicamente importante. Quindi ci fa pensare che Allegri non è ancora convintissimo della difesa, ritiene i difensori bravi ma non eccezionali, secondo lui devono essere protetti, e sono tutte sensazioni che lo portano a non rischiare il 4-3-3, nemmeno contro squadre della tabella di destra».

Pellegatti ha poi sottolineato come, con il nuovo assetto, il Milan sia apparso più armonioso e pericoloso in fase offensiva, creando diverse occasioni da rete.

LE SCELTE DOPO IL GOL – «Questo è il mio pensiero, perché col 4-3-3 si è visto un Milan armonioso, sono arrivate diverse occasioni. Poi appena segnato il gol, quasi non convinto, ha tolto Fullkrug e messo De Winter».

