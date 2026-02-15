Connect with us

HANNO DETTO

Pellegatti richiama i tifosi: «Dobbiamo stare vicini alla squadra». Le parole

Published

1 ora ago

on

By

pellegatti

Pellegatti richiama i tifosi: «Dobbiamo stare vicini alla squadra». Le parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il dibattito calcistico italiano si infiamma e, come di consueto, la voce di Carlo Pellegatti, storico giornalista e telecronista da sempre vicino alle vicende del Diavolo, offre spunti di riflessione imprescindibili. Attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube ufficiale (fonte delle dichiarazioni), l’esperto comunicatore ha scattato una fotografia nitida del momento che stanno attraversando i rossoneri, soffermandosi in particolare sulla figura del tecnico e sugli strascichi del Derby d’Italia.

PAROLE – «Oggi invece di essere tutti uniti vicino al nostro Milan, vicini al loro allenatore, no, come una sottile moda, una moda radical chic, fa moda dire non mi piace il gioco di Allegri, si abbiamo tanti punti ma il gioco di Allegri non ci soddisfa, vorremmo dell’altro, un gioco più spumeggiante, intanto il Milan è secondo a 8 punti dall’Inter. E noi siamo qui che ci mettiamo come i polli di Renzo, come compagni di avventura a questa lotta contro la corazzata Inter, invece di essere uniti, noi distinguiamo, si ma il gioco di Allegri. Una cosa incomprensibile. Ieri l’Inter è tornata a +8, una partita condizionata dal signor La Penna che dopo aver dato un giallo eccessivo come primo, sbaglia tratto in inganno dalla caduta di Bastoni. Noi siamo in lotta contro la corazzata Inter, che batte la Juventus a suscitando l’ira di Comolli e Chiellini, e qualcuno ieri dice hai visto i dirigenti della Juve che vanno a protestare, e i nostri? Per andare a protestare bisogna esserci»

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Modric Modric
Ultimissime Milan2 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Cardinale incontra la squadra, Modric pressing per il rinnovo

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Donati Donati
Esclusive3 giorni ago Alberto petrosilli

Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA

Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×