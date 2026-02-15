Pellegatti richiama i tifosi: «Dobbiamo stare vicini alla squadra». Le parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il dibattito calcistico italiano si infiamma e, come di consueto, la voce di Carlo Pellegatti, storico giornalista e telecronista da sempre vicino alle vicende del Diavolo, offre spunti di riflessione imprescindibili. Attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube ufficiale (fonte delle dichiarazioni), l’esperto comunicatore ha scattato una fotografia nitida del momento che stanno attraversando i rossoneri, soffermandosi in particolare sulla figura del tecnico e sugli strascichi del Derby d’Italia.

PAROLE – «Oggi invece di essere tutti uniti vicino al nostro Milan, vicini al loro allenatore, no, come una sottile moda, una moda radical chic, fa moda dire non mi piace il gioco di Allegri, si abbiamo tanti punti ma il gioco di Allegri non ci soddisfa, vorremmo dell’altro, un gioco più spumeggiante, intanto il Milan è secondo a 8 punti dall’Inter. E noi siamo qui che ci mettiamo come i polli di Renzo, come compagni di avventura a questa lotta contro la corazzata Inter, invece di essere uniti, noi distinguiamo, si ma il gioco di Allegri. Una cosa incomprensibile. Ieri l’Inter è tornata a +8, una partita condizionata dal signor La Penna che dopo aver dato un giallo eccessivo come primo, sbaglia tratto in inganno dalla caduta di Bastoni. Noi siamo in lotta contro la corazzata Inter, che batte la Juventus a suscitando l’ira di Comolli e Chiellini, e qualcuno ieri dice hai visto i dirigenti della Juve che vanno a protestare, e i nostri? Per andare a protestare bisogna esserci»