Pellegatti: «Il Milan cerca un 7 che sappia fare il 10, non il contrario»

Carlo Pellegatti: «Il Milan cerca un 7 che sappia fare il 10 alla Iličić. Il profilo è già stato trovato, manca solo l’accordo sull’ingaggio»

Il giornalista Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube spiega come il Milan sia alla ricerca di un esterno che sappia fare anche il trequartista e non il contrario. Il profilo sarebbe già stato individuato e non sarebbe Josip Iličić.

«Ho sempre detto che il Milan cercasse un 10 che potesse adattarsi anche come numero 7, bravo in ambedue i ruoli. Invece stamattina mi hanno detto che sembra che il Milan cerchi un 7, un giocatore di fascia, che possa essere anche un trequartista. Quello che si diceva, ma mi dicono sempre non sia lui, di Iličić, bravo a partire dalla destra ma bravo anche a stare in mezzo dietro alle punte. Il profilo è già stato trovato, il giocatore è già stato scelto, con il suo club di appartenenza è già stato risolto tutto. Si tratta ora di trattare solo l’accordo sull’ingaggio. Quindi deduco che sia un giocatore con lo stipendio alto. Personalmente quindi escludo, come vi ho sempre escluso, gli ultimi nomi: Sabitzer, Vlašić, Isco e James Rodríguez, questi ultimi due sempre stati all’ultimo posto nelle scelte rossonere».