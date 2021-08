Marsch, allenatore Lipsia: «Sabitzer? Difficile trattenerlo, vi dico perché»

Marsch, allenatore del Lipsia, ha detto la sua in merito la futuro di Sabitzer, giocatore accostato al Milan nel ruolo di trequartista

«Negli ultimi anni Sabitzer è diventato una figura importante per il club. Ma è difficile tenere un giocatore se non vuole restare. Capisco che ci pensi quando un club come il Bayern è interessato , e questo è solo uno dei tanti club. Abbiamo avuto buone conversazioni. Siamo entrambi abbastanza maturi e ci rendiamo conto che la situazione può cambiare o rimanere la stessa»