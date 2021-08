Calciomercato Milan, Vlašić in dirittura di arrivo: la formula e le cifre

Il trequartista Nikola Vlašić è a un passo dal Milan. C’è l’accordo tra la società rossonera e il CSKA Mosca per il trasferimento del calciatore in Italia.

A svelare i dettagli è il giornalista Danny Armstrong, che su Twitter rende note la formula e le cifre: il giocatore arriverà nella squadra di Stefano Pioli con la formula del prestito oneroso (10 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni.

CSKA Moscow are ready to allow Nikola Vlašić to leave on loan to Milan for €10m with obligation to buy at around €20m.

Deal thought to be concluded in next few days, according to sources #Milan #Rossoneri #Vlasic 🇮🇹🇷🇺

