Pellegatti: «Non sarà Bernardo Silva il sostituto di Calhanoglu»

Tramite un video pubblicato sul suo canale Youtube, Carlo Pellegatti ha rilasciato delle dichiarazioni con lo scopo di fare un punto della situazione sul mercato del Milan. Ecco le sue parole:

«Calhanoglu eccellente giocatore, funzionale al gioco di Stefano Pioli, ma il Milan andrà a prendere qualcuno in quel ruolo e mi hanno detto, poi i commenti acidi fateli pure a me, che sarà forte. Quindi adesso che ricevuto tutti questi tifosi preoccupati… L’ultimo acquisto sarà lui probabilmente e non tra 6 mesi, tra 8-9 giorni. Dopo l’arrivo di Pellegri, questione di ore per lui e non dovrebbero esserci sorprese, poi a metà settimana arriverà il centrocampista, Bakayoko ma attenzione a sorprese seppur sia lui il favorito. Adli sottotraccia si continua a lavorare. Poi toccherà al famoso giocatore che deve dare luce ad una splendida campagna acquisti. Mi dicono che sarà forte. Però sbagliavo quando dicevo che lo avevano già scelto, ma no. Arrivando tantissimi nomi, bisognerà capire quale profilo sarà migliore. Il Milan ha le idee chiare su quale giocatore andare. Ieri sera verso mezzanotte: arriva Bernando Silva. Ho già verificato 4 giorni fa insieme ad una collega del Corriere della Sera e mi dicono No No No! Ed ho verificato di nuovo anche ieri sera»