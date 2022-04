Pellegatti: «Con la nuova proprietà vorrei Maldini presidente esecutivo»

Carlo Pellegatti ha analizzato l’eventuale entrata della nuova proprietà araba a capo del Milan: Maldini presidente esecutivo?

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato così della possibile nuova proprietà del Milan:

«Mi sembra che i tifosi sarebbero contenti dell’eventuale ingresso della nuova società. I tifosi vogliono continuità. E ce n’è una vecchia di 70 anni nel Milan nel nome, anzi nel cognome, di Maldini. Non ho notizie, ma questo è uno scenario e un mio desiderio: perché, forse, dopo i grandi presidenti come Edwards, Pirelli, Trapattoni, Rizzoli, Carraro, Colombo, Berlusconi e adesso con Elliott di Paolo Scaroni, ora sarebbe meraviglioso avere un presidente esecutivo come Paolo Maldini. Attenzione: presidente esecutivo, cioè non cambierebbe assolutamente la figura centrale che Maldini è in questo momento sul piano tecnico. Ci sarebbe la promozione di un’altra figura che si muove sempre con stile, classe e conoscenza come Frederic Massara, confermando Moncada nel reparto scouting. In questa domenica di Pasqua – e auguri a tutti – potrebbe essere un suggerimento: Maldini prima giocatore, poi capitano, poi direttore, poi presidente esecutivo».