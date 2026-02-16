Pellegatti attacca i detrattori di Allegri e analizza le difficoltà nella manovra contro il Pisa: ecco le sue parole

Attraverso il proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha preso le difese di Massimiliano Allegri, scagliandosi contro quella parte di tifoseria che continua a storcere il naso nonostante l’ottima classifica. Il giornalista ha definito incomprensibile il clima di sfiducia attorno al tecnico livornese: «Oggi fa moda dire che non piace il gioco di Allegri, una sorta di moda radical chic; intanto il Milan è secondo a 8 punti dall’Inter e dovremmo essere uniti invece di fare i polli di Renzo». Un richiamo alla coesione necessario per affrontare la corsa contro la corazzata nerazzurra di Cristian Chivu.

Nonostante la difesa dell’allenatore, Pellegatti non ha risparmiato critiche alla prestazione offerta contro il Pisa. Secondo il giornalista, la manovra è apparsa lenta e prevedibile, segnando un passo indietro rispetto alla brillante uscita di Bologna. Durante il primo tempo, le difficoltà dei singoli hanno pesato sul collettivo: «Luka Modric ha fatto qualche svolazzo non perfetto, Rabiot è parso affaticato e Fofana non è stato brillante, tanto che Max lo ha richiamato più volte nel primo tempo».

Pellegatti, il suggerimento tattico: più spazio a Fullkrug

L’analisi di Pellegatti si è poi spostata sulle scelte offensive del match di venerdì. Pur ribadendo il sostegno totale alla guida tecnica, il cronista ha espresso un piccolo dubbio tattico sulla gestione del centravanti tedesco: «Personalmente avrei messo Niclas Fullkrug fin dal primo minuto; avrebbe dato più riferimenti permettendo a Nkunku di avere qualche pallone giocabile in più». Un’osservazione che arriva proprio alla vigilia del recupero contro il Como, dove la gestione dell’attacco sarà fondamentale per non perdere altro terreno dall’Inter.