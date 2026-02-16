Arbitro Milan Como: designato il fischietto del match

Arbitro Milan Como, toccherà a Mariani dirigere la sfida in programma mercoledì sera alle 20:45. La designazione completa

L’attesa per il recupero della 24^ giornata di Serie A si arricchisce di un dettaglio fondamentale: l‘AIA ha ufficializzato che a dirigere Milan-Como mercoledì sera sarà Maurizio Mariani. Il fischietto della sezione di Aprilia torna a incrociare il cammino del Milan di Massimiliano Allegri per la seconda volta in questa stagione. L’unico precedente stagionale risale al pareggio per 1-1 contro il Genoa, una partita segnata da un finale concitato e da diverse discussioni sulle decisioni tecniche.

La squadra arbitrale sarà completata dagli assistenti Tegoni e Bindoni, mentre il ruolo di quarto uomo sarà affidato a Marcenaro. Fondamentale sarà il supporto tecnologico dalla sala video: al VAR agirà Gariglio, coadiuvato da Maresca come AVAR.

Arbitro Milan Como, tutti i nomi della terna per la sfida di San Siro

Il match di mercoledì alle 20.45 rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni scudetto dei rossoneri, che non possono permettersi passi falsi sotto la direzione di Mariani. La terna completa vede dunque:

L’obiettivo per il Milan sarà quello di evitare polemiche e concentrarsi esclusivamente sul campo, cercando di superare l’ostacolo lariano guidato da Fabregas nonostante le assenze forzate.