Conferenza stampa Allegri: il tecnico parlerà domani da Milanello alla vigilia della gara di mercoledì contro il Como

Il Milan si prepara a tornare in campo per una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva nella rincorsa all’Inter di Cristian Chivu. Domani, martedì, sarà il giorno della vigilia del recupero della 24^ giornata contro il Como, match in programma mercoledì alle 20.45 nella cornice di San Siro. Come riportato da Milannews24, l’attenzione sarà tutta per Massimiliano Allegri, che incontrerà i media per fare il punto sulla condizione della squadra e sulle scelte di formazione.

L’appuntamento è fissato per le ore 12 presso la Sala Conferenze di Milanello. Sarà l’occasione per fare chiarezza su diversi temi caldi, a partire dal sostituto dello squalificato Rabiot fino al ballottaggio in attacco tra Fullkrug e Nkunku.

Conferenza stampa Allegri, dove seguire le parole del mister

La conferenza sarà trasmessa integralmente dai canali ufficiali, ma per chi volesse seguire ogni singola sfumatura, il live testuale di Milannews24 garantirà la copertura totale dell’evento. Max Allegri dovrà anche gestire il rientro di Saelemaekers e valutare la gestione delle energie di Leao e Pulisic, elementi imprescindibili per scardinare la difesa della formazione guidata da Cesc Fabregas.