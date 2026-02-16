Milan Como, in attacco si sarà spazio per uno solo tra Leao e Pulisic. Ballottaggio Nkunku-Fullkrug: le ultime

Milan Como, contro la squadra di Fabregas rivedremo dal primo minuto uno tra Leao e Pulisic. Ballottaggio aperto tra Nkunku e Fullkrug

Il Milan di Massimiliano Allegri torna finalmente a calcare il prato di San Siro per il recupero della 24^ giornata contro il Como. La sfida, inizialmente prevista per l’8 febbraio, era stata posticipata a causa della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 che ha coinvolto lo stadio. Secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese sta valutando una gestione oculata delle forze: con ogni probabilità, solo uno tra Rafael Leao e Christian Pulisic partirà dall’inizio, dato che entrambi non sono al top della condizione fisica.

La gestione del reparto offensivo sarà cruciale per scardinare la difesa di Fabregas. Dallo spogliatoio filtra la voglia di riscatto dei singoli, in particolare del centravanti tedesco: «Niclas Fullkrug scalpita per tornare titolare; vuole cancellare subito l’errore dal dischetto contro il Pisa e dimostrare il suo valore a San Siro». Il tedesco si gioca il posto con Christopher Nkunku, in un ballottaggio che verrà risolto solo a ridosso del match per garantire la massima imprevedibilità alla manovra rossonera.

Milan Como, Loftus-Cheek arretra: la nuova mossa tattica di Max

La vera novità riguarda però il posizionamento di Ruben Loftus-Cheek. Se nelle ultime due uscite contro Bologna e Pisa l’inglese era stato avanzato sulla linea degli attaccanti, l’assenza per squalifica di Adrien Rabiot costringerà Max Allegri ad arretrare il suo raggio d’azione. L’ex Chelsea tornerà a fare il “motore” del centrocampo, liberando spazio per una punta pura e garantendo quella fisicità necessaria per proteggere la difesa del Diavolo in questo delicato impegno infrasettimanale.