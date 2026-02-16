Milan Como, Rabiot squalificato: chi giocherà al suo posto? Ecco le alternative di Allegri

Milan Como, Rabiot non sarà del match dopo la squalifica nel match contro il Pisa: chi giocherà al suo posto? Ecco le alternative

In vista della sfida di mercoledì contro il Como, Massimiliano Allegri dovrà ridisegnare la mediana del suo Milan. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese non potrà contare su Adrien Rabiot, espulso nel finale della concitata gara contro il Pisa. Una perdita pesantissima per il Milan 2025-2026, considerando che il francese era stato il trascinatore assoluto nel match d’andata contro la squadra di Fabregas, deciso proprio da una sua doppietta nel 3-1 finale.

La squalifica obbliga dunque a nuove soluzioni tattiche per mantenere l’equilibrio tra i reparti. Dallo staff tecnico filtra la massima attenzione sulla gestione delle energie: «Adrien è un punto fermissimo, ma abbiamo alternative di assoluto valore per sopperire alla sua assenza e continuare la nostra corsa». Il compito di non far rimpiangere l’ex juventino spetterà a un reparto che unisce muscoli e una qualità tecnica fuori dal comune.

Milan Como, Loftus-Cheek dal primo minuto: le scelte di Allegri

Secondo la «Rosea», l’opzione più probabile per sostituire il francese è l’inserimento di Ruben Loftus-Cheek. L’inglese garantirà quella fisicità e quegli inserimenti necessari per scardinare la difesa lariana. Accanto a lui, agiranno i due registi del Milan: Samuele Ricci e il fuoriclasse Luka Modric. Il croato, reduce dal gol vittoria siglato a Pisa, è in uno stato di forma smagliante e avrà il compito di dettare i tempi della manovra rossonera nel cuore di San Siro.