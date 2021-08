Pedro Lazio, Sarri può sorridere: l’esterno arriva a parametro zero

Maurizio Sarri riabbraccia Pedro: il tecnico della Lazio ha spinto per poter allenare di nuovo lo spagnolo avuto nell’esperienza al Chelsea

Colpo in entrata per la Lazio che chiude l’operazione Pedro dalla Roma. Lo spagnolo rescinde il contratto con il club giallorosso e come riportato da Fabrizio Romano arriverà alla Lazio a parametro zero.

Affare fatto dunque per la felicità di Maurizio Sarri che lo ha allenato nella sua esperienza al Chelsea con la cavalcata vincente in Europa League con lo spagnolo in gol nella finale contro l’Arsenal.