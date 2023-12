Pastorello sicuro sul Decreto Crescita: «Favorirà i talenti italiani nel lungo periodo». Le parole dell’agente

Federico Pastorello ha parlato ai microfoni di Sky Sport dela cancellazione della bozza presente nel Milleproroghe legata al Decreto Crescita. Mossa che influirà anche sul mercato del Milan:

«Noi come associazione Aiacs abbiamo sempre cercato di combattere questo Decreto per come era stato istituito. Per noi era contrario ai giocatori italiani o già presenti nel campionato italiano prima. C’era una disparità di trattamento troppo evidente, troppo forte, per far sì che la decisione tecnica venisse presa al di là dell’aspetto economico. A volte sono arrivati calciatori che non meritavano rispetto a quelli che erano già presenti. C’era un rischio di depauperare un patrimonio del calcio italiano, perché gli stranieri grazie al decreto avevano un impatto sugli stipendi molto più basso. Detto questo noi abbiamo fatto una proposta, di mettere una soglia sotto la quale il Decreto non poteva essere utilizzato. Questa poteva sembrare una possibile svolta, un aggiustamento, poi abbiamo visto che oramai si va verso l’abrogazione».