Pastore sul momento del Milan: «La freschezza atletica rossonera non esiste». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il momento del Milan è finito sotto la lente d’ingrandimento della critica sportiva nazionale. Durante l’ultimo appuntamento con Cronache di Spogliatoio, il noto giornalista e scrittore Giuseppe Pastore ha offerto una panoramica dettagliata sulla situazione attuale in casa rossonera. Con la stagione che volge ormai al termine, il bilancio del lavoro svolto a Milanello si fa sempre più serrato, specialmente considerando il nuovo assetto societario e tecnico che ha caratterizzato questo ciclo.

PAROLE – «La freschezza atletica del Milan non esiste. Una squadra che non ha avuto impegni e neanche così tanti infortuni, però non corre nemmeno per il livello della Serie A. Il Milan non ha gamba per avere più di quel quarto d’ora di reazione e orgoglio. In tutto il triennio dell’Allegri-bis e il Milan 25/26 è un nascondere un sacco di problemi ulteriori dietro ‘Allegri Allegri’, il solito stucchevole dibattito. Allegri viene spesso lasciato solo o a far da parafulmine, cosa che ha fatto anche molto bene quest’anno. Il Milan non tocca palla nelle situazioni fuori dalla società. Le società forti in questo momento sono l’Inter e il Napoli. Marotta e De Laurentiis dettano il ritmo. Un mercato di gennaio disastroso in cui l’unico arrivo è un giocatore che non è in condizione di giocare in Serie A come Füllkrug, in condizioni imbarazzanti»