Passerini e il consiglio al Milan: «Prenda l’Atalanta come modello. Ecco l’obiettivo che deve porsi in campionato…»
Passerini, intervenuto sul suo canale Youtube, ha parlato così del Milan di Massimiliano Allegri: ecco tutte le sue parole
L’analisi di Carlos Passerini sul suo canale YouTube mette in luce un contrasto netto nel panorama calcistico italiano. Mentre l’Atalanta festeggia una storica qualificazione agli ottavi di Champions League, ribaltando il Borussia Dortmund, il Milan osserva da spettatore. Secondo il giornalista, il club orobico deve diventare un punto di riferimento: «L’Atalanta deve essere un modello anche per il Milan, non solo per le sue partecipazioni brillanti alle coppe, vedi la vittoria in Europa League due anni fa». Il segnale è chiaro: mentre la squadra di Allegri era sul divano, la Dea portava avanti l’onore dell’Italia in Europa.
Passerini, le mosse per il salto di qualità
Per quanto riguarda il percorso dei rossoneri, l’obiettivo primario resta consolidare la posizione in classifica per evitare brutte sorprese. Passerini sottolinea che gli 8 punti di vantaggio sulla Juventus quinta sono preziosi, ma non permettono distrazioni. «L’obiettivo del Milan da qui alla fine della stagione deve essere arrivare secondo per dimostrare a se stesso ed a tutti di essere stata davvero l’unica anti Inter di questa stagione», ha dichiarato il cronista, evidenziando come la squadra debba essere orgogliosa del cammino fatto, pur dovendo trarre insegnamenti importanti per il futuro.
In vista della prossima stagione, la ricetta per competere ai massimi livelli prevede rinforzi mirati e un cambio di mentalità tattica. Secondo Passerini, serviranno un nuovo centravanti e un difensore centrale di spessore per affrontare il doppio impegno. Tuttavia, l’aspetto cruciale riguarda la gestione tecnica: «Da Allegri, l’anno prossimo, mi aspetto un salto di qualità sotto l’aspetto del gioco». L’analisi si chiude con un monito sulla filosofia della squadra: non basterà più giocare di rimessa, ma servirà un approccio più aggressivo per evitare di perdere punti sanguinosi contro le cosiddette “piccole”.