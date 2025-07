Parolo Milan, ufficiale la nomina dell’ex centrocampista come tecnico dell’U16! Il quadro completo del settore giovanile rossonero

Parolo Milan, l’ex centrocampista della Lazio e attuale opinionista di DAZN è il nuovo tecnico dell’U16 rossonera

Il Milan ha ufficialmente delineato il quadro degli allenatori per le sue squadre del Settore Giovanile maschile in vista della stagione 2025/26. L’annuncio è stato diramato tramite il sito ufficiale del club, segnando l’inizio di una nuova e stimolante annata per i giovani talenti rossoneri. La notizia, riportata da Milannews24, ha evidenziato un innesto di spicco: Marco Parolo, ex calciatore di Serie A e della Nazionale italiana, che assumerà la guida dell’Under 16.

L’attività agonistica è già partita con il raduno del Milan Primavera lunedì 7 luglio, anticipando l’inizio dei lavori per tutte le altre categorie nelle prossime settimane. Questa tempestiva organizzazione sottolinea l’attenzione del club per la formazione dei futuri campioni e la continuità del progetto sportivo. Il Milan si conferma, ancora una volta, una società all’avanguardia nella cura dei vivai, consapevole che il futuro del calcio italiano passa anche e soprattutto attraverso lo sviluppo dei giovani.

Ecco l’elenco ufficiale delle guide tecniche che guideranno le diverse categorie Under:

Primavera: La panchina della squadra Primavera, la punta di diamante del Settore Giovanile, sarà ancora affidata a Giovanni Renna. La sua conferma testimonia la fiducia del club nel suo lavoro e nella sua capacità di preparare i giovani calciatori al passaggio nel calcio professionistico.

Under 18: Marco Visconti è stato designato come allenatore dell'Under 18. La sua esperienza e la sua conoscenza delle dinamiche giovanili saranno fondamentali per accompagnare i ragazzi in una fase cruciale del loro percorso di crescita.

Under 17: Simone Baldo guiderà l'Under 17. Un ruolo di grande responsabilità, dato che questa categoria rappresenta spesso un banco di prova importante per i talenti emergenti, dove si inizia a delineare la loro futura carriera.

Under 16: La vera novità di questa stagione è Marco Parolo, che prenderà le redini dell'Under 16. Il suo arrivo è stato accolto con grande entusiasmo. Un ex professionista con la sua esperienza di campo, la sua visione di gioco e la sua mentalità vincente potrà infondere nei giovani calciatori preziosi insegnamenti non solo tecnici e tattici, ma anche dal punto di vista umano e professionale. La sua presenza è un valore aggiunto inestimabile per il percorso di crescita dei ragazzi.

Under 15: Infine, Lorenzo Cresta sarà alla guida dell'Under 15. Questa categoria è fondamentale per gettare le basi tecniche e tattiche del futuro calciatore, insegnando i principi fondamentali del gioco del calcio.

Il Milan ha specificato che nelle prossime settimane verranno ufficializzati gli staff tecnici completi, sia per il Settore Giovanile maschile che per quello femminile. Questo dimostra la profondità della pianificazione e l’attenzione a ogni singolo aspetto della formazione sportiva. La cura dei dettagli è una prerogativa del club rossonero, che punta a offrire un ambiente di crescita ottimale per tutti i suoi giovani atleti.

L’investimento sul settore giovanile è una strategia chiave per il Milan, da sempre fucina di talenti cristallini. La scelta di allenatori qualificati e l’inserimento di figure di alto profilo come Marco Parolo ribadiscono l’impegno del club nel formare non solo calciatori di successo, ma anche individui maturi e responsabili. La nuova stagione si preannuncia ricca di sfide e opportunità per i giovani rossoneri, che avranno l’occasione di crescere sotto la guida di un team di professionisti altamente preparati.