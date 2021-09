Parolo stupito dal Milan: «Squadra completa. Non è più Ibra-dipendente»

Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, ha commentato il momento del Milan. Le sue parole su Ibrahimovic e non solo

«Mi ha stupito il Milan. Con la Lazio ha dato una sensazione di grande completezza e ha dimostrato di non aver più la Ibra-dipendenza. Questo è un problema in più per gli altri: ora Ibra è la ciliegina in una grande squadra».