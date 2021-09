Milan da record in Serie A: il dato che conferma la crescita dei rossoneri

La crescita del Milan nelle ultime stagioni è sotto gli occhi di tutti, anche dall’inizio di questa Serie A, la squadra di Pioli ha dimostrato di potersi confermare su certi livelli di classifica, con tre vittorie nelle prime tre partite.

Secondo i dati forniti da Opta, i rossoneri sono, inolgtre, la squadra che ha trascorso più mminuti in vantaggio dall’inizio del campionato. Merito dell’attacco, ma anche della difesa e di un portiere come Mike Maignan, che difficilmente si fa superare.

Il Milan è la squadra che ha trascorso più minuti in vantaggio in questa Serie A (202). Padrone

