Parolo: «Il Milan rischia la Champions, ecco perché». Le parole dell’ex calciatore dopo la sconfitta rossonera e sulla classifica

Ai microfoni di DAZN, l’ex calciatore Marco Parolo ha parlato dopo la sconfitta del Milan contro l’Udinese.

Ecco le sue parole: «Il Milan rischia perché l’atteggiamento è diverso, per gli avversari sembra facile attaccare e il Milan fa difficoltà come squadra, non solo come reparto difesa»