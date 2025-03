Paratici Milan, l’ex Juve è ancora in corsa! Quel retroscena non passa assolutamente inosservato

Condividi via email

Paratici Milan, l’ex dirigente della Juve è ancora in corsa per la carica di Direttore Sportivo del club rossonero: c’è il retroscena

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Paratici resta in corsa per occupare il ruolo di Direttore Sportivo del Milan.

Tare è il candidato con più chance di essere nominato direttore sportivo del Milan. Paratici era già stato messo nel mirino dal Milan e Furlani anni fa, quando era alla Juve, e ha chance. La partita è ancora aperta: non sono escluse sorprese.