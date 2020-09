Paquetà verso l’addio: il Lione non è ancora passato all’azione

Paquetà verso l’addio ma il Lione non avrebbe ancora fatto passi concreti. I rossoneri sperano di guadagnare almeno…

Lucas Paquetà non è stato convocato nemmeno ieri contro il Bodo Glimt. La sua cessione parrebbe sempre più vicina. Stando, però, quanto riporta il Corriere della Sera in edicola questa mattina, il Lione non sarebbe ancora passato all’azione.

Il club di Via Aldo Rossi spera di ricavare un conguaglio economico di circa 20-25 milioni di euro, vitale per finanziare il difensore centrale: Milenkovic in primo piano, ma fresche alternative Ajer e Nastasic.