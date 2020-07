Paquetá spegne ogni voce di mercato che lo vedrebbero al San Paolo

Il futuro di Paquetá è incerto ma sicuramente il ritorno in Brasile, questa volta sponda San Paolo, pare proprio difficile se non impossibile

Attraverso il proprio profilo ufficiale di Instagram Paquetá ha voluto spegnere nei giorni scorsi le voci che lo vedrebbero pronto a fare le valige e accasarsi al San Paolo.

«Ogni giorno dicono che vado in un club diverso. Ho tanto rispetto per il San Paolo, ma questa notizia non è vera ragazzi!!! Tutti sanno che il mio cuore è rosso e nero (Flamengo, ndr). Non mi vedo di nuovo in Brasile se non per tornare a casa mia. Un abbraccio a tutti»