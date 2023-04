Paolo Vanoli, tecnico del Venezia, ha fatto i complimenti a Stefano Pioli per la sfida di ieri sera vinta dal Milan contro il Napoli

Ospite a Tutti Convocati su Radio 24, Paolo Vanoli ha parlato così di Napoli-Milan:

«Ho visto un Milan che non scendeva in campo da diversi mesi. Do più meriti ai rossoneri che demeriti al Napoli. Pioli è stato tatticamente perfetto. Secondo me il Milan ha vinto la partita a centrocampo».