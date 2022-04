Paolo Rossi, presentato il “Premio Pablito”: ecco chi lo vincerà in Serie B

Paolo Rossi, presentato il “Premio Pablito”: ecco chi vincerà il trofeo in Serie B intitolato all’ex attaccante del Milan

E’ stato presentato oggi a Milano il “Premio Pablito” intitolato a Paolo Rossi.

Il trofeo dedicato all’ex attaccante della Juve sarà vinto dal miglior marcatore del campionato di Serie B. Queste le parole del presidente della Lega di cadetteria, Mauro Balata.

LE DICHIARAZIONI – «È un’idea nata lo scorso anno con l’intenzione di celebrare un campione che è stato la massima espressione del calcio italiano nel mondo. Partito dalla B, si è valorizzato e affermato. Un campione dentro e fuori dal campo, cresciuto mantenendo una condotta di vita esemplare. Per me è un’emozione, un onore ma anche una grandissima gioia poter dedicare questo premio a una persona come Paolo Rossi».