Panucci: «È stato il Mondiale delle individualità». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Cristian Panucci ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del Milan su Twitch del Mondiale. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

«Devo dire che in questo Mondiale pensavo di trovare un’idea di gioco, invece è stato il Mondiale delle individualità. Prima che iniziasse ho detto che avrebbe vinto l’Argentina. Avevo detto anche di un’africana, perché recentemente sono stato per il Milan in India a fare una conferenza e dissi che un’africana sarebbe stata una sorpresa. Messi e Maradona, stiamo parlando di due grandissimi. A me emoziona più Maradona, poi sono due giocatori straordinari. Noi però viviamo di emozioni».