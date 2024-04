Panchina Milan, Pellegatti si sbilancia: «Attenzione a questo nome. I rossoneri vogliono questa cosa». Le parole del giornalista e tifoso

Il giornalista e tifoso Carlo Pellegatti ha parlato a TvPlay di quello che potrebbe essere il prossimo allenatore sulla panchina del Milan.

PAROLE – «Lopetegui credo che non convinca e quindi lo tolgo. Fonseca, attenzione, è autorevole candidato alla panchina del Marsiglia. Quindi possiamo mettere non un pennarello, ma una matita perché almeno sai che puoi cancellare. Xavi sembra di no. In questo momento uno possibile, non probabile ma possibile, attenzione a Van Bommel. Ecco, perché tanto scommetto su una cosa, poi magari perdo la scommessa, ma è straniero e loro vogliono uno straniero».