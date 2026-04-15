Panchina Milan, con Allegri in Nazionale chi arriverebbe in rossonero? I nomi sono ben tre: uno di questi ha un passato nerazzurro…

Panchina Milan, chi arriverebbe al posto di Allegri? I nomi sul taccuino dei rossoneri sono ben tre: uno di questi è un ex nerazzurro

Giovanni Malagò sembra avere i numeri necessari per diventare il nuovo presidente della Figc, portando con sé una visione chiara per risollevare le sorti azzurre. La sua prima missione sarà scegliere il nuovo CT dell’Italia dopo la terza, dolorosa, eliminazione mondiale consecutiva. Si cerca un profilo di esperienza e di impronta «italianista», superando le critiche di chi sostiene che i fallimenti recenti siano arrivati «perché abbiamo rinunciato alla nostra identità storica, qualunque essa sia visto che parlare di catenaccio per l’Italia campione del 1982 è un assurdo di cui può essere convinto giusto chi le cose le affermi per sentito dire». Il nome in pole position è quello di Massimiliano Allegri, attuale tecnico del Milan.

Il profilo di Allegri convince Malagò per la sua pragmatica capacità di gestione, pur sapendo che il livornese «non è certo un grande fan di principi di gioco offensivi collaudati». Viene descritto come un «perfetto organizzatore di piani gara pensati sull’avversario di turno», dote fondamentale per i tornei brevi delle selezioni nazionali. Tuttavia, resta l’incognita sulla qualità della rosa: con queste caratteristiche tattiche «si ottengono grandi risultati con giocatori di alto livello internazionale. Altrimenti si vivacchia». Se l’obiettivo primario è quello «di uscire pian piano dall’Apocalisse e non di ritornare a breve competitivi ad alto livello», allora Allegri è considerato l’uomo giusto.

Panchina Milan al bivio: da Italiano alla suggestione del ritorno di Inzaghi

In via Aldo Rossi non possono restare a guardare mentre si consuma il dialogo tra Allegri e la Federazione. Sebbene la trattativa sia ancora una suggestione, il Milan valuta diverse opzioni per la panchina. Vincenzo Italiano resta un vecchio pallino di Furlani, ma si osserva con attenzione anche l’evolversi del rapporto tra Gasperini e la Roma. La vera “bomba” riguarda però un possibile ritorno a Milano, stavolta sponda rossonera, di Simone Inzaghi. Dopo l’esilio arabo, l’ex tecnico dell’Inter potrebbe rappresentare il colpo di scena ideale per guidare il nuovo ciclo del Diavolo.