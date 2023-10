Palladino e gli episodi arbitrali di Roma-Monza: «Non voglio fare polemica, ma…». Le parole del tecnico brianzolo

Raffaele Palladino ha commentato la sfida di Serie A con la Roma ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del tecnico del Monza:

«Io non voglio fare polemica, se no per tre giorni si parla solo di quello che succede fuori dal campo, che sono cose che possono succedere. Dobbiamo essere bravi a spostare l’attenzione su quello che è successo in campo, sono orgoglioso dei miei ragazzi, per 60 minuti siamo rimasti in dieci in un ambiente complicato. Sono orgoglioso, in dieci contro undici abbiamo fatto molto bene. Nella ripresa abbiamo avuto 3-4 occasioni, purtroppo il calcio dice anche questo, io sono orgoglioso dei miei ragazzi. Non commento gli episodi arbitrali, non l’ho nemmeno rivisto. Non so se c’era o no, ma sicuramente D’Ambrosio è andato in maniera decisa, ma è quello che chiedo ai miei difensori. Non sono arrabbiato con lui, lui voleva cercare la palla, purtroppo succede. Sono arrabbiato se la prossima volta non ci va».