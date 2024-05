Palladino Milan, l’allenatore RIVELA il suo futuro: «Credo nel destino…». Le parole del tecnico del Monza

Raffaele Palladino, allenatore che piace al Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN del suo futuro. Ecco le parole nel pre-partita della sfida contro la Juventus:

PAROLE – «Credo nel destino, bellissima emozione essere qui. Siamo felici di queste due bellissime stagioni che abbiamo fatto. Vogliamo chiudere nel migliore dei modi facendo una grande prestazione. Credo siano stati due anni bellissimi, ho imparato tantissimo per la lealtà che hanno avuto i ragazzi nei miei confronti. Senza di loro non ce l’avrei fatta. Mi hanno dato tanto sul profilo umano. Li ringrazierò per tutta la vita»