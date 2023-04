Monza, Palladino «Ecco il nostro obiettivo contro l’Inter»

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato prima della gara di San Siro contro il Monza: le sue dichiarazioni a DAZN

Intervenuto a DAZN prima di Inter-Monza, Raffaele Palladino ha dichiarato:

«Mi piacerebbe regalare dei punti ad Adriano Galliani, nella sua ex casa. Con Galliani ci confrontiamo ogni giorno, sia sulle tematiche di calcio sia su quelle di extra-calcio. E lo ringrazierò sempre per quanto mi ha insegnato. Una soluzione che mi è piaciuta molto e che potremmo riprendere. Mi piace quando ci sono in campo giocatori di qualità, che sanno giocare a calcio. Con il ‘falso nueve’ è chiaro che perdi un po’ l’ariete che ti può fare gol, ma si tratta comunque di una soluzione interessante».