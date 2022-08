Pagliuca: «Portieri? In Italia c’è ancora tanto talento». Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport

Gianluca Pagliuca ha commentato la situazione dei portieri in Italia. Le parole dell’ex portiere a Gazzetta dello Sport.

«Il talento da noi c’è ancora ma il problema è che si investe troppo su giocatori stranieri perché costano meno già dai settori giovanili. Gli allenatori chiedono giocatori che sappiano utilizzare anche i piedi e forse noi ci siamo adeguati in ritardo ma sono convinto che prima di tutto un portiere debba parare. In Nazionale questa tendenza può essere un problema, non vedo un vero secondo alle spalle di Donnarumma. Magari potrà provare ad approfittarne Gollini.»