Pagelle Sassuolo-Milan: Theo e Gigio fuoriclasse, Leao è il vice-Ibra

Pagelle Sassuolo-Milan: voti e commenti di Milan News 24 sulla prestazione dei rossoneri contro il Sassuolo oggi

G. Donnarumma 7: Partita senza troppi patemi ma non per questo da sottovalutare per Gigio che ha realizzato una parata incredibile su tiro (deviato) di Bourabia. Incolpevole sulla rete di Berardi, decisiva la deviazione di Hauge che l’ha messo fuori causa.

Calabria 6,5: Altra gara attenta in fase difensiva ma non per questo poco propositiva per il terzino destro rossonero.

Kalulu 6,5: Prestazione senza sbavatura, la prima, non male per uno che ha esordito tra i professionisti la settimana scorsa.

Romagnoli 6,5: Si intende con Kalulu, in assenza di Kjaer è lui il leader del comparto insieme a Gigio.

Theo Hernández 7: Motore incessante sulla corsia di sinistra, suo l’assist del 2-0 di Saelemaekers. Un fuoriclasse, punto.

Tonali 6: Buona prova conclusasi a fine primo tempo. (46′ Krunic: sacrificio per difendere il 2-0, poco di più)

Kessié 6,5: Tiene legati tre reparti con la sua straordinaria fisicità, sarà un’assenza gravissima contro la Lazio.

Saelemaekers 7: Lotta, corre e fa gol. Un Jolly d’oro per Stefano Pioli che con lui in campo sembra avere più certezze. (79′ Castillejo 6: Cerca di tenere il Sassuolo nella propria metà campo e ci riesce).

Çalhanoğlu 6,5: In crescita rispetto alle ultime due uscite, sui calci piazzati sta tornando quello della Bundesliga. (86′ Maldini sv)

Brahim Díaz 6: Ottimo primo tempo, soffre in avvio di ripresa tanto da essere sostituito (57′ Hauge: pecca di concentrazione in fase di ripegamento ma in avanti fa reparto da solo)

R. Leão 7: Il gol dopo sei secondi ha sancito una certezza: il vice-Ibra è Leao.

All.: Pioli 7: Con in campo seconde e terze linee in ogni reparto sbanca uno dei campi più ostici di tutta la Serie A. Tre punti che valgono molto di più.