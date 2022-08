Antonio Paganin ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Tuttomercatoweb sull’acquisto di De Ketelaere del Milan

«Asllani all’Inter, poi De Ketelaere al Milan, visto quanto lo ha rincorso il club rossonero. Difficile che spenda quei soldi se non è convinta di avere in mano uno forte. E poi Jovic alla Fiorentina, vedremo come renderà.»