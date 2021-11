Giancarlo Padovan ha parlato del momento del Milan, che dovrà affrontare il Genoa nella prossima gara di Serie A. Le sue parole

Ospite negli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato di Milan, soffermandosi sulla prossima gara contro il Genoa. Le sue dichiarazioni.

GENOA – «Dal Milan mi aspetto una reazione dopo la sconfitta con il Sassuolo. Per la squadra di Pioli ci sarà uno scontro non difficile contro il Genoa, non per demeriti di Shevchenko, quanto per gli infortuni, è una squadra che fa quello che può. Non mi aspetto sorprese invece dall’Inter, che è in forma».