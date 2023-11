Padovan: «Tra il Milan e Pioli è finita ieri, al 90% stagione buttata via. E Ibra...»

Padovan: «Tra il Milan e Pioli è finita ieri, al 90% stagione buttata via. E su Ibra…». La sua analisi sui rossoneri

Intervenuto su Calciomercato.com, Padovan ha analizzato così la situazione in casa Milan e il futuro di Pioli. Le sue parole.

PADOVAN – «Ho la netta sensazione che la storia tra Stefano Pioli e il Milan sia finita ieri sera con la sconfitta sanguinosa in Champions League, contro il Borussia Dortmund. E non tanto e non solo per il pesante risultato, ma soprattutto perché la squadra sembra letteralmente sfuggita al controllo del tecnico. Penso all’infortunio che ha azzoppato Thiaw, al rigore sbagliato da Giroud, alle amnesie difensive, alla pochezza della manovra offensiva. Al novanta per cento il Milan ha buttato la stagione e a nulla servirà ingaggiare Ibrahimovic o qualche altro stregone. Bisogna ricominciare dal calcio, quello che al Milan è scomparso da tempo»