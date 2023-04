Padovan: «A Napoli si partirà 0-0 con il Milan, ecco perché». Le parole del giornalista sulla sfida di Champions

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato della sfida di Champions League tra Napoli e Milan.

Ecco le sue parole, riportate da tuttonapoli.net: «Sono convinto che il Napoli possa avere le sue possibilità per vincere la Champions. Ha le possibilità di giocare meglio al ritorno contro il Mila perché è più squadra, ha avuto più occasioni, nel finale aveva il pareggio nei piedi in 10 contro 11 e Maignan gliel’ha negato. Per me, a Napoli si partirà da 0-0. Arbitro disastroso a partire dalla mancata ammonizione a Leao, non credo nella malafede. È stato comunque un bello spettacolo, hanno giocato alla pari, il Napoli ha fatto di più e meglio, chi ha visto quella partita non può lamentarsi del calcio italiano»