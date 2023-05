Padovan: «Leao? Elemento pericoloso, ma Pioli…». Il giornalista ha parlato dell’infortunio del portoghese e non solo

Presente negli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato del Milan: dall’infortunio di Leao e alla risposta di Pioli.

Ecco le sue parole: «Leao? Sarebbe un’assenza molto pesante. Il Milan sta bene, ma l’Inter di più. I rossoneri hanno fatto una buona partita contro la Lazio che non ha combinato nulla. Leao è la vera punta del Milan, è l’elemento più pericoloso. Leao è importantissimo per il Milan, però fa bene Pioli a pensare al collettivo. Poi è chiaro che in partite come il derby le individualità possono fare la differenza»