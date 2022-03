Padovan: «Ecco chi prende il Milan in attacco»

Il giornalista Giancarlo Padovan, intervenuto a Sky Sport, ha parlato di mercato in chiave Milan

Il giornalista Giancarlo Padovan, intervenuto a Sky Sport, ha parlato di mercato in chiave Milan:

«Penso che il Milan stia riflettendo, magari anche provando, con Belotti. Non prenderà un giocatore straniero ma secondo me prende un attaccante italiano, che non ha rinnovato con il Torino e che ha rotto in maniera educata con l’ambiente, che non va a giocare a Toronto, che non va in campionati più remunerativi, che vuole una sfida importante e vuole vincere qualcosa: questo attaccante potrebbe essere Belotti, il quale però se va deve avere un rendimento diametralmente opposto a quello avuto finora: così non è competitivo ai livelli che vuole il Milan, ai livelli della Champions».