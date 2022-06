Giancarlo Padovan, intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua sulla situazione legata ai rinnovi di Maldini e Massara e su Origi

«Maldini e Massara? Non assisteremo a terremoti o addii improvvisi ma fa un pò specie che si arrivi all’ultimo giorno per rinnovare un contratto»

ORIGI – «Non è un centroavanti che possa arricurare tanti gol, ne fà di belli ma non sono tanti, viene da stagioni modeste, non c’è paragone con l’Inter e Lukaku, per ora l’Inter è nettamente avvantaggiata, cosi come la Juve, il Milan è in ritardo. Ed è per questo che i tifosi milanisti guardano ai quei due contratti di due dirigenti importanti per operare sul mercato. È vero si può operare lo stesso ma lo si fa meglio quando si è sicuri del posto»