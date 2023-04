Pacifici (pres. AIA): «Caso Lukaku? Ecco cosa succederà da ora»

Pacifici (Presidente AIA): «Caso Lukaku? Ecco cosa succederà da ora». Le parole sulle esultanze e sugli episodi di razzismo

Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Carlo Pacifici ha parlato a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 dell’episodio di Lukaku e delle decisioni future, anche in chiave Milan:

LE PAROLE – «Sono tanti punti importanti, quello primario che mi sta a più cuore è quello legato alla violenza: abbiamo ancora troppi ragazzi che sono oggetto di violenza. Lukaku? La grazia è prerogativa del presidente federale, l’ha messa in atto perché probabilmente ha verificato tutte le condizioni. Da parte nostra non cambia nulla, continueremo a prendere le decisioni secondo quelle che sono le regole in atto. Chi andrà a zittire il pubblico dopo essere stato insultato sarà ammonito, lo prevede il regolamento».