Osimhen, il suo passaggio al Galatasaray diventa un giallo: ruolo cruciale del rossonero Morata. Cosa sta succedendo e le ultimissime

Victor Osimhen non è stato convocato dal Napoli per la preparazione estiva, un chiaro segnale del suo imminente addio ai partenopei. L’attaccante nigeriano è ormai a un passo dal trasferirsi al Galatasaray, con il club turco che sembra aver trovato la quadra per soddisfare le richieste del Napoli, in particolare per quanto riguarda il pagamento della clausola rescissoria di 75 milioni di euro.

L’operazione Osimhen al Galatasaray è strettamente legata al futuro di un altro attaccante: Álvaro Morata. Il centravanti spagnolo, attualmente al Galatasaray in prestito dal Milan, è infatti bloccato in Turchia in attesa che si concretizzi il passaggio di Osimhen. Il Galatasaray ha dato la sua disponibilità a liberare Morata solo una volta assicurato un sostituto di pari livello per il proprio reparto offensivo.

Il futuro di Morata sembra essere in Serie A, con il Como che ha da tempo raggiunto un accordo verbale con il giocatore e con il Milan per il suo trasferimento a titolo definitivo. Tuttavia, la chiusura di questa trattativa dipende interamente dall’arrivo di Osimhen a Istanbul. Solo quando il Galatasaray avrà ufficializzato l’acquisto del nigeriano, darà il via libera a Morata per fare ritorno in Italia e unirsi al Como. Questo intreccio di mercato sta creando un effetto domino che tiene con il fiato sospeso diverse squadre e i rispettivi tifosi.