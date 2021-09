Osimhen, accolto il ricorso del Napoli: ci sarà con la Juventus

Victor Osimhen giocherà nel match tra Napoli e Juve al Maradona. Accolto il ricorso dei partenopei per la squalifica dell’attaccante

È stato accolto il ricorso del Napoli per la squalifica di Victor Osimhen, l’attaccante era espulto durante la prima giornata di campionato. L’attaccante potrà giocare nel match contro la Juve al Maradona.

La Corte d’Appello della Figc ha riformato la sentenza pronunciata dal Giudice Sportivo che aveva squalificato l’attaccante del Napoli per due giornate di campionato per: «Aver colpito volontariamente con uno schiaffo al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco».