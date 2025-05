Orsolini verso Milan Bologna: «Se giochiamo come venerdì prendiamo schiaffi, abbiamo capito questa cosa». Le ultimissime notizie

Riccardo Orsolini ha parlato al Corriere della Sera in vista della finale di Coppa Italia del Bologna contro il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni sulla partita in programma mercoledì.

SULLA SCONFITTA COL MILAN – «Eravamo in vantaggio e pensavamo di gestire, il Milan non dava l’impressione di voler andare all’arrembaggio, gli abbiamo dato la scintilla che li ha riaccesi e noi ci siamo aperti come il burro. Se giochiamo così a Roma prendiamo gli schiaffi. Abbiamo capito cosa non dobbiamo fare».