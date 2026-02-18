Orlando parla così di Milan Como: «Se i rossoneri vincono sono ancora lì per lo Scudetto…»

Orlando, intervistato a Tmw Radio, ha parlato così del Milan in vista del cruciale match di campionato contro il Como

Il momento del Milan continua a far discutere, tra risultati concreti e prestazioni che faticano a decollare. Massimo Orlando, intervenuto su TMW Radio, ha analizzato con estrema schiettezza la situazione attuale della squadra guidata da Massimiliano Allegri, sottolineando una cronica difficoltà nel creare gioco. Secondo l’opinionista, infatti, i rossoneri faticano enormemente a rendersi pericolosi, evidenziando come «Il Milan ha fatto il primo tiro al 39′, c’è sempre una sofferenza per portare a casa il risultato che è incredibile». Una critica che riflette il pragmatismo spesso associato al tecnico livornese, dove il cinismo prevale sullo spettacolo.

Orlando, la volata verso il traguardo tricolore

Nonostante le critiche sul piano del gioco, la classifica sorride ancora ai colori rossoneri. La continuità nei risultati, seppur sofferti, permette ad Allegri di restare agganciato al treno di testa. Orlando ha infatti precisato che «va riconosciuto che se vincono col Como sono ancora lì a giocarsi lo Scudetto», rimescolando le carte in tavola per il finale di stagione. Se il Milan resta in corsa, non si può dire lo stesso dei campioni d’Italia uscenti.

Il quadro della lotta al vertice si completa con un’osservazione amara sul Napoli. Nonostante gli sforzi profusi, gli azzurri sembrano ormai aver alzato bandiera bianca. Orlando ha concluso il suo intervento con un plauso e una sentenza definitiva: «Il Napoli va elogiato, viste le difficoltà, ma è fuori ormai». Per il Milan di Allegri, dunque, la strada è tracciata: meno estetica, ma massima concretezza per tentare l’assalto finale al titolo.