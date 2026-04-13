Orlando duro: «Molti punti portati a casa per fortuna! Non sono sorpreso adesso». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il momento che sta attraversando il Milan continua a far discutere i principali opinionisti sportivi. Durante un recente intervento ai microfoni di TMW Radio , l’ex calciatore Massimo Orlando, ex centrocampista, ha espresso un giudizio molto severo sull’operato di Massimiliano Allegri. Secondo Orlando, il percorso del Diavolo in questa stagione non sarebbe frutto di un’evoluzione tattica, bensì di una serie di circostanze favorevoli.

PAROLE – «lo non sono sorpreso, ho sempre criticato il Milan per il suo gioco. Ha portato a casa molti punti grazie al fattore fortuna, ma quando questa finisce e cala anche la condizione fisica le cose possono diventare molto complicate. Qualcuno negli scorsi mesi lo aveva addirittura candiadato allo scudetto, ma era chiaramente assurdo».