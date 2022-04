Origi a un passo dal Milan: ora vicinissimo! Contatti continui tra il Diavolo e l’entourage del giocatore

Come riferisce il Corriere dello Sport si sono registrati nuovi passi avanti per Divock Origi al Milan. Il club rossonero prosegue il dialogo (continuo) con gli agenti del belga in vista dell’estate.

Il giocatore ha già fatto sapere al Liverpool che non rinnoverà il contratto in scadenza, ora si cerca l’accordo definitivo che dovrebbe tagliare definitivamente fuori alcuni club di Premier interessati. Ma l’attaccante è davvero a un passo.