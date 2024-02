In questa sessione invernale si è parlato di un addio dell’ex Milan Origi al Nottingham Forest. Il club inglese ha preso una decisione

L’immediato futuro di Origi è deciso. In questa sessione invernale si è parlato di un possibile addio dell’ex Milan al Nottingham Forest, pronto ad interrompere il prestito e farlo tornare al calciomercato rossonero. Il club inglese ha preso una decisione:

come riportato da The Athetlic, si è infortunato Wood, attaccante titolare del club inglese e autore di una stagione molto positiva: sarà out tra le sei e le otto settimane. A questo punto il belga dovrebbe restare in Inghilterra